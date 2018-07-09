Ещё
Следователи проверят перевозчика после инцидента с высаженными из маршрутки детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следователи проверят перевозчика после инцидента с высаженными из маршрутки детьми 

RT на русском 14 часов назад
Следственное управление СК России по Башкирии проводит проверку в отношении водителя маршрутного автобуса, высадившего детей поздним вечером в Уфе, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По предварительной версии, несколько подростков, которые возвращались с молодёжного фестиваля, сели в маршрутку. Они должны были доехать до микрорайона «Сипайлово», но в районе остановки «Спортивной» водитель отказался ехать дальше. Своё решение он объяснил изменениями в маршруте.
При этом несовершеннолетние пассажиры проезд уже оплатили.
Водителю может грозить уголовная ответственность по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее URA.RU сообщало, что водитель мусоровоза признал свою вину по делу о гибели школьника в Сургуте.
RT на русском: последние новости
В Сочи в результате ДТП погиб человек, ещё несколько пострадали В Краснодарском крае в ДТП погибли восемь человек В Орле в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли два человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение