Следователи проверят перевозчика после инцидента с высаженными из маршрутки детьми

Следственное управление СК России по Башкирии проводит проверку в отношении водителя маршрутного автобуса, высадившего детей поздним вечером в Уфе, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной версии, несколько подростков, которые возвращались с молодёжного фестиваля, сели в маршрутку. Они должны были доехать до микрорайона «Сипайлово», но в районе остановки «Спортивной» водитель отказался ехать дальше. Своё решение он объяснил изменениями в маршруте.

При этом несовершеннолетние пассажиры проезд уже оплатили.

Водителю может грозить уголовная ответственность по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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