ДТП маршрутки и грузовика стало причиной большого затора на Малиновского

9 июля, во второй половине дня на ростовском проспекте Малиновского столкнулись маршрутное такси и бортовая Газель. Очевидцы утверждают, водитель маршрутки выбрал слишком маленькую дистанцию и допустил столкновение. От удара машины разметало по дороге, маршрутное такси вместе с пассажирами отнесло к обочине. К счастью пострадавших нет. А вот автолюбителям пришлось постоять во внушительной пробке. Машины перегородили сразу две полосы движения. Оживлённый проспект «встал», согласно данным сервиса Яндекс. Пробки в заторе можно было провести до получаса.