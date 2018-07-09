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ДТП маршрутки и грузовика стало причиной большого затора на Малиновского
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ДТП маршрутки и грузовика стало причиной большого затора на Малиновского 

Деловое сообщество 14 часов назад
9 июля, во второй половине дня на ростовском проспекте Малиновского столкнулись маршрутное такси и бортовая Газель. Очевидцы утверждают, водитель маршрутки выбрал слишком маленькую дистанцию и допустил столкновение. От удара машины разметало по дороге, маршрутное такси вместе с пассажирами отнесло к обочине. К счастью пострадавших нет. А вот автолюбителям пришлось постоять во внушительной пробке. Машины перегородили сразу две полосы движения. Оживлённый проспект «встал», согласно данным сервиса Яндекс. Пробки в заторе можно было провести до получаса.
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