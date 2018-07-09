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В Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла
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В Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла
Национальная Служба Новостей
14 часов назад
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На перекрёстке Политехнической и Новороссийской улиц в Санкт-Петербурге автомобиль, за рулем которого находилась девушка, сбил мотоциклиста, передает сайт «Невские новости».
Байкер остался жив. Характер травм уточняется.
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