Ещё
В Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла 

Национальная Служба Новостей 14 часов назад
На перекрёстке Политехнической и Новороссийской улиц в Санкт-Петербурге автомобиль, за рулем которого находилась девушка, сбил мотоциклиста, передает сайт «Невские новости».
Байкер остался жив. Характер травм уточняется.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Число погибших в ДТП на Кубани увеличилось до девяти Сочинский водитель, сбивший группу людей, не спал двое суток Двое украинцев погибли в ДТП под Орлом – МИД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение