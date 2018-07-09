В Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла

На перекрёстке Политехнической и Новороссийской улиц в Санкт-Петербурге автомобиль, за рулем которого находилась девушка, сбил мотоциклиста, передает сайт «Невские новости».

Байкер остался жив. Характер травм уточняется.