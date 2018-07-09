На Уралмаше после конфликта с водителем легковушки велосипедиста увезли в больницу

На проспекте Космонавтов этой ночью случился конфликт между велосипедистом и водителем Opel . По словам велосипедиста, конфликт начался с того, что автомобилист поджимал его к обочине. Тот рассердился и ударил по зеркалу автомобиля, а водитель в ответ на это «боднул» его перед перекрестком с улицей Индустрии.

Водитель это отрицает, тем не менее на месте ДТП остался лежать велосипед с погнутым колесом. Самого велосипедиста увезли на скорой в больницу № 23, чтобы исключить черепно-мозговую травму. Водителю легковушки тоже потребовалась помощь: из-за выяснения отношений с велосипедистом у него поднялось давление, и медики сделали ему укол.