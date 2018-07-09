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Две иномарки столкнулись на перекрестке Гагарина и Студенческой в Нижнем
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Две иномарки столкнулись на перекрестке Гагарина и Студенческой в Нижнем 

Newsroom24 13 часов назад
Фото: Newsroom24
Автоавария произошла в 11-м часу вечера.
Напомним, две иномарки столкнулись у Средного рынка в Нижнем Новгороде.
Фото: Анастасия Островская
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