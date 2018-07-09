Две иномарки столкнулись на перекрестке Гагарина и Студенческой в Нижнем

Автоавария произошла в 11-м часу вечера. Напомним, две иномарки столкнулись у Средного рынка в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия Островская