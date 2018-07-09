В Новой Москве произошла авария из‐за приступа эпилепсии

Около поселения Внуковское в Новой Москве черная Mazda съехала с дороги и влетела в павильон. Источники «360» сообщают, что водитель находится в постэпилептическом состоянии.

Управлявший машиной Александр Ж. смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Ему оказана первая помощь, медики обнаружили у него черепно-мозговую травму и гематомы. В настоящее время ведутся переговоры о его госпитализации в первую Градскую больницу.

Ранее стало известно, что в аварии, произошедшей в Новой Москве пострадали двое детей.