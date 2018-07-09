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В Новой Москве произошла авария из‐за приступа эпилепсии
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В Новой Москве произошла авария из‐за приступа эпилепсии 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Около поселения Внуковское в Новой Москве черная Mazda съехала с дороги и влетела в павильон. Источники «360» сообщают, что водитель находится в постэпилептическом состоянии.
Управлявший машиной Александр Ж. смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Ему оказана первая помощь, медики обнаружили у него черепно-мозговую травму и гематомы. В настоящее время ведутся переговоры о его госпитализации в первую Градскую больницу.
Ранее стало известно, что в аварии, произошедшей в Новой Москве пострадали двое детей.
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