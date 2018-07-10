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Водитель Трампа подал в суд из-за невыплаты сверхурочных
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Водитель Трампа подал в суд из-за невыплаты сверхурочных 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Водитель американского президента Ноэль Синтрон обратился в суд из— за того, что компания Trump Organization в течение многих лет не оплачивала его сверхурочную работу. Об этом сообщает CNBC.
Как отмечается, Синтрон работал на президента США Дональда Трампа более 25 лет. Количество его рабочих часов колебалось от 50 до 55 в неделю. При этом, в соответствии с законодательством США, если человек работает больше 40 часов в неделю, за каждый последующий час он должен получать плату в 1,5 раза, чем обычная часовая ставка. Водитель также пожаловался, что ему не повышали зарплату с 2010 года. В настоящее время Синтрон пытается добиться справедливости через суд.
По данным издания, в Белом доме еще не предоставили комментарий в связи с произошедшим.
Ранее суд в Лос-Анджелесе отменил слушания, на которых адвокат порнозвезды Сторми Дэниэлс планировал добиваться возобновления рассмотрения иска своей клиентки к президенту США Дональду Трампу и его бывшему адвокату Майклу Коэну.
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