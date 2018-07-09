Был пострадавшим — стал виновным. Суд в Петербурге в третий раз рассмотрит дело о ДТП

Участник ДТП, которое произошло вечером 10 января в Санкт‐Петербурге, утверждает, что его пытаются сделать единственным виновным, хотя изначально он был пострадавшим.

ДТП произошло ещё вечером 10 января. Чёрный Range Rover на узком перекрёстке врезался сразу в два автомобиля: сначала в Mazda , потом в Accent. Владелец Rover так лихо ехал, что даже не успел заметить, как Mazda поворачивает налево во двор. В итоге он собрал за собой два автомобиля.

«От удара заднюю часть моего автомобиля развернуло почти на 270 градусов и заднюю часть забросило через поребрик на железное ограждение», вспоминает водитель Mazda Николай Черемных.

В Range Rover на тот момент находились двое мужчин, один из которых местный адвокат. По заявлению водителя Mazda, тот был нетрезв. Он также заявил: водитель и пассажир Range Rover после ДТП быстро поменялись местами, на медосвидетельствование уехал другой человек. Тогда Николай решил проконтролировать инспекторов и узнал, кого они считают виновником.

«В ГАИ инспектор мне сказал, что в ДТП виновен Садовщиков, он был в состоянии алкогольного опьянения. Он влетел в меня сзади, тут других толкований не могло быть», — рассказал Черемных.

Однако уже через несколько дней позиция ГИБДД вдруг резко изменилась. Николай из пострадавшего превратился в такого же виновника ДТП. Его пытались обвинить в том, что он поворачивал во двор не с той полосы, на что мужчина ответил, что дорога была односторонней, да и полоса всего одна, но инспекторов это не убедило.

По этому делу состоялось два суда. Первый прекратил административное дело в отношении адвоката, так как никто не смог доказать, что именно он сидел за рулём. Затем был второй суд, который опротестовал решение первого. Сам же адвокат, предположительный виновник ДТП, от развёрнутых комментариев пока отказывается. Следующее судебное разбирательство назначено на 16 июля.