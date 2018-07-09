Ещё
Был пострадавшим — стал виновным. Суд в Петербурге в третий раз рассмотрит дело о ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Был пострадавшим — стал виновным. Суд в Петербурге в третий раз рассмотрит дело о ДТП 

360tv.ru 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
Участник ДТП, которое произошло вечером 10 января в Санкт‐Петербурге, утверждает, что его пытаются сделать единственным виновным, хотя изначально он был пострадавшим.
ДТП произошло ещё вечером 10 января. Чёрный Range Rover на узком перекрёстке врезался сразу в два автомобиля: сначала в Mazda, потом в Accent. Владелец Rover так лихо ехал, что даже не успел заметить, как Mazda поворачивает налево во двор. В итоге он собрал за собой два автомобиля.
«От удара заднюю часть моего автомобиля развернуло почти на 270 градусов и заднюю часть забросило через поребрик на железное ограждение», вспоминает водитель Mazda Николай Черемных.
В Range Rover на тот момент находились двое мужчин, один из которых местный адвокат. По заявлению водителя Mazda, тот был нетрезв. Он также заявил: водитель и пассажир Range Rover после ДТП быстро поменялись местами, на медосвидетельствование уехал другой человек. Тогда Николай решил проконтролировать инспекторов и узнал, кого они считают виновником.
«В ГАИ инспектор мне сказал, что в ДТП виновен Садовщиков, он был в состоянии алкогольного опьянения. Он влетел в меня сзади, тут других толкований не могло быть», — рассказал Черемных.
Однако уже через несколько дней позиция ГИБДД вдруг резко изменилась. Николай из пострадавшего превратился в такого же виновника ДТП. Его пытались обвинить в том, что он поворачивал во двор не с той полосы, на что мужчина ответил, что дорога была односторонней, да и полоса всего одна, но инспекторов это не убедило.
По этому делу состоялось два суда. Первый прекратил административное дело в отношении адвоката, так как никто не смог доказать, что именно он сидел за рулём. Затем был второй суд, который опротестовал решение первого. Сам же адвокат, предположительный виновник ДТП, от развёрнутых комментариев пока отказывается. Следующее судебное разбирательство назначено на 16 июля.
360tv.ru: последние новости
Вонючий ботинок стал причиной ДТП в Кении Правоохранительные органы прокомментировали драку с участием военного в Железногорске Появилось видео ДТП с девятью погибшими в Краснодарском крае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение