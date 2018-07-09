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В Волгограде водитель-торопыга пошел на таран кроссовера: опубликовано видео
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В Волгограде водитель-торопыга пошел на таран кроссовера: опубликовано видео 

v1.ru 12 часов назад
Фото: v1.ru
На остановке ТЮЗ в Ворошиловском районе Волгограда лихач на иномарке протаранил кроссовер.
— Серый Nissan ехал по Первой Продольной в сторону Советского района, — поделились очевидцы аварии. — Проезжая перекресток, водитель попал под раздачу — как раз в этот момент автомобилист на белой Kia решил резко повернуть налево. От удара иномарку с поторопившимся водителем за рулем развернуло и отнесло на свою полосу. После аварии из машины потекло топливо.
— На пересечение улиц Рабоче-Крестьянской и Иркутсткой приехали пожарные и полицейские, — добавили волгоградцы. — Насколько серьезно пострадали водители, мы так и не узнали. Видели лишь, что после аварии автомобилист за рулем кроссовера вышел из машины и схватился за голову. V1.ru уточняет подробности аварии.
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