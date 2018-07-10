ДТП с полицией: почему этого стоит опасаться

В соцсетях набирает обороты история женщины-водителя, в которую на большой скорости врезался столичный полицейский, после чего суд признал его невиновным. Дело произошло еще в сентябре 2017 года в Москве, когда автолюбительница ехала по делам на своей Honda CR-V.

Женщина пересекала перекресток, когда в нее влетел выехавший на красный сотрудник ОМВД по району Котловка на полицейской Lada Largus

Столкновение было сильным: Honda, по словам женщины, пошла под списание. Полицейская «Лада», судя по фото и видео с места ДТП, тоже. Потерпевшая утверждает, что машина двигалась на красный свет, без звукового сопровождения и без световых маячков, что подтверждает видео.