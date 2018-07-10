Ещё
ДТП с полицией: почему этого стоит опасаться
Далее:
Читайте также:
Ещё

ДТП с полицией: почему этого стоит опасаться 

Авторамблер 11 часов назад
Фото: Авторамблер
В соцсетях набирает обороты история женщины-водителя, в которую на большой скорости врезался столичный полицейский, после чего суд признал его невиновным. Дело произошло еще в сентябре 2017 года в Москве, когда автолюбительница ехала по делам на своей Honda CR-V.
Женщина пересекала перекресток, когда в нее влетел выехавший на красный сотрудник ОМВД по району Котловка на полицейской Lada Largus.
Столкновение было сильным: Honda, по словам женщины, пошла под списание. Полицейская «Лада», судя по фото и видео с места ДТП, тоже. Потерпевшая утверждает, что машина двигалась на красный свет, без звукового сопровождения и без световых маячков, что подтверждает видео.
Однако в результате и суд, и последовавшее за ним апелляционное рассмотрение жалобы потерпевшей ни к чему не привели: полицейский был признан невиновным. Теперь москвичка пытается добиться справедливости, считая, что стала жертвой круговой поруки и нежелания суда и прокуратуры наказывать «своих».
Авторамблер: последние новости
Водитель "Шевроле"-убийцы рассказал, как сбил толпу людей в Сочи Мажоры устроили гонки в Сочи на скорости 300 км/ч Российским автомобилистам упростили установку ГБО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение