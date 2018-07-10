В Смоленской области бык убил пенсионера

Пожилой мужчина стал жертвой быка в Смоленской области. Трагедия произошла 5 июля в Починковском районе.

Как сообщает «Рабочий путь», погибшему мужчине было 70 лет. Его доставили в местную больницу, в которой пострадавший скончался. Известно, что бык принадлежит фермерскому хозяйству, другие обстоятельства инцидента не сообщаются.

По данному факту СУ СК России по Смоленской области проводит проверку.

Ранее «Свободная пресса» писала, что во время праздничного забега быков в испанской Памплоне пострадали люди. Четверо человек получили различные ушибы. А вот еще одного участника праздника Сан-Фермин бык поднял на рога

Новости по теме: В Испании бык забодал гостя пасхального фестиваля