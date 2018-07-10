Ещё
В Смоленской области бык убил пенсионера
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Смоленской области бык убил пенсионера 

Свободная пресса 10 часов назад
Пожилой мужчина стал жертвой быка в Смоленской области. Трагедия произошла 5 июля в Починковском районе.
Как сообщает «Рабочий путь», погибшему мужчине было 70 лет. Его доставили в местную больницу, в которой пострадавший скончался. Известно, что бык принадлежит фермерскому хозяйству, другие обстоятельства инцидента не сообщаются.
По данному факту СУ СК России по Смоленской области проводит проверку.
Ранее «Свободная пресса» писала, что во время праздничного забега быков в испанской Памплоне пострадали люди. Четверо человек получили различные ушибы. А вот еще одного участника праздника Сан-Фермин бык поднял на рога
Новости по теме: В Испании бык забодал гостя пасхального фестиваля
Свободная пресса: последние новости
В Сочи в результате ДТП погиб человек, ещё несколько пострадали Крупное ДТП в Краснодарском крае: много погибших В Москве грузовик врезался в рейсовый автобус: есть пострадавшие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение