Машина главы МВД Сахалина сгорела 

Шестой по счету автомобиль сгорел в Южно‐Сахалинске утром 10 июня. Неизвестные подожгли машину, стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент «360».
Автомобиль заместителя начальника Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте Евгения Примы подожгли сегодня утром. Машина подполковника полиции сгорела в пять утра на проспекте Мира, 188.
Источник фото: телеканал «360»
Сообщается, что огонь уничтожил внедорожник за считанные минуты. В результате инцидента никто не пострадал.
Автомобиль марки Volkswagen Touareg загорелся на дамбе в Кронштадтском районе Санкт‐Петербурга. Пожарно-спасательные службы прибыли на место, когда машина почти выгорела дотла.