За нелегальный техосмотр предложили ввести уголовную ответственность

Штрафы для водителей, которые ездят без техосмотра (ТО) предложили увеличить с 800 руб. до 2 тыс., а за проведение ТО может грозить уголовная ответственность. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ с поправками в КоАП, УК и закон о техосмотре.

Изначально водителей без диагностической карты, которая заменяет талон ТО, предлагали штрафовать на 800 руб., однако после доработок Минэкономразвития его было решено повысить более чем в двое, до 2 тыс. руб. Отмечается, что нарушение будут фиксировать камеры фото— и видеофиксации. Так как машина без диагностической карты может попасть сразу на несколько камер, то разработчики поправок предлагают выписывать штраф не чаще одного раза в сутки. В данный момент за отсутствие диагностической карты штрафуют только водителей такси, грузовиков, учебных машин, автомобилей экстренных и специальных служб.

По данным издания, чтобы уменьшить количество нелегальных пунктов техосмотра, вводится уголовная ответственность за проведение ТО без обязательной аккредитации РСА. За такое правонарушение грозят штрафы до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы до пяти лет, если деяние было совершенно группой лиц, которая получила особо крупный доход.

Ранее эксперт назвал бессмысленной процедуру прохождения техосмотра.