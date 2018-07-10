Ещё
За нелегальный техосмотр предложили ввести уголовную ответственность
Далее:
Читайте также:
Ещё

За нелегальный техосмотр предложили ввести уголовную ответственность 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Штрафы для водителей, которые ездят без техосмотра (ТО) предложили увеличить с 800 руб. до 2 тыс., а за проведение ТО может грозить уголовная ответственность. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ с поправками в КоАП, УК и закон о техосмотре.
Изначально водителей без диагностической карты, которая заменяет талон ТО, предлагали штрафовать на 800 руб., однако после доработок Минэкономразвития его было решено повысить более чем в двое, до 2 тыс. руб. Отмечается, что нарушение будут фиксировать камеры фото— и видеофиксации. Так как машина без диагностической карты может попасть сразу на несколько камер, то разработчики поправок предлагают выписывать штраф не чаще одного раза в сутки. В данный момент за отсутствие диагностической карты штрафуют только водителей такси, грузовиков, учебных машин, автомобилей экстренных и специальных служб.
По данным издания, чтобы уменьшить количество нелегальных пунктов техосмотра, вводится уголовная ответственность за проведение ТО без обязательной аккредитации РСА. За такое правонарушение грозят штрафы до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы до пяти лет, если деяние было совершенно группой лиц, которая получила особо крупный доход.
Ранее эксперт назвал бессмысленной процедуру прохождения техосмотра.
Газета.Ru: последние новости
Иномарка на полном ходу залетела под грузовик во Владимире В аварии с участием грузовика на Варшавском шоссе пострадали четыре человека Водитель Трампа подал в суд из-за невыплаты сверхурочных
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сразу после ЧМ дороги начали разваливаться на глазах269
Названы причины эвакуации с Крымского моста101
Водитель проучил автоледи за расплескавшийся кофе5
АЗС серьезно накажут за массовый недолив бензина72
Для водителей хотят ввести новый штраф242
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение