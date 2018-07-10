Два человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в США

Два человека погибли в результате аварии, в ходе которой поезд протаранил автомобиль в американском штате Калифорния.

Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Сан-Хосе.

По данным телекомпании, поезд врезался в автомобиль, когда тот пересекал железнодорожные пути, протащил машину по путям, после чего сам частично сошёл с рельсов.

Ранее в Амурской области КамАЗ столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде. В результате происшествия погиб водитель грузовика.

В августе 2017 года ФАН сообщало, что в Курской области автомобиль врезался в товарный поезд.