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Два человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в США
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Два человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в США 

RT на русском 8 часов назад
Два человека погибли в результате аварии, в ходе которой поезд протаранил автомобиль в американском штате Калифорния.
Об этом сообщает Fox News.
Уточняется, что инцидент произошёл в городе Сан-Хосе.
По данным телекомпании, поезд врезался в автомобиль, когда тот пересекал железнодорожные пути, протащил машину по путям, после чего сам частично сошёл с рельсов.
Ранее в Амурской области КамАЗ столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде. В результате происшествия погиб водитель грузовика.
В августе 2017 года ФАН сообщало, что в Курской области автомобиль врезался в товарный поезд.
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