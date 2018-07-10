Столичные автомобилисты отказываются от личных авто

Личный автомобиль перестает быть приоритетным элементом престижа. Москвичи отдают предпочтение общественному транспорту и сервису каршеринга. Треть москвичей не намерены покупать новое авто взамен проданному, а если и планируют купить личный транспорт, то рассматривают автомобили с пробегом. Об этом сообщила газета «Известия».

Москвичи, продающие свои автомобили, не намерены покупать новые. Из 3000 участников исследования 29% респондентов ответили отрицательно на вопрос, готовы ли они приобрести, новое авто. Это, по мнению экспертов, может негативно отразиться на крупнейшем в стране рынке автомобилей, вызвав замедление и стагнацию.

Из них 35% опрошенных после продажи своих железных коней намерены пересесть на велосипеды, каршеринговые автомобили, общественный транспорт или такси. Оставшиеся 65% объяснили нежелание покупать автомобиль взамен проданному наличием еще одного.

«Купить машину после продажи старой собирается 71% продавцов. Из их числа 57% будут подыскивать для себя автомобиль с пробегом, а 14% москвичей склоняются к приобретению нового авто», — говорится в исследовании «Авто.ру».

Столичные, автомобилисты также отметили, что, новое авто собираются купить за собственные средства без привлечения кредитных средств (82% опрошенных), банковскими кредитами готовы воспользоваться лишь 42% москвичей.

По мнению эксперта аналитического агентства «Автостат», автомобилистам становится сложно и дорого иметь машину в мегаполисе. В Москве рынок новых авто за полгода вырос всего на 5%, тогда как по стране — на 18%.

«Причины этого явления во многом связаны с политикой столичных властей по введению сужения автодорог за счет выделенных полос и велодорожек, введения зон платной парковки и существенного уменьшения парковочных мест», — пояснил партнер, агентства Игорь Моржаретто

Ранее аналитики составили рейтинг самых продаваемых иномарок с пробегом в России. Лидерство по-прежнему удерживает маневренный и компактный американец, конкуренцию которому составляют южнокорейские, автопроизводители.