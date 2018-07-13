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Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Кирова
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Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Кирова 

ngs.ru 9 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 13 июля, на семь с половиной часов погаснут светофоры на перекрёстке Кирова и Дунайской в Октябрьском районе Новосибирска.
Отключение продлится с 9:30 до 17:00. Связано оно с плановыми работами «Электросетей», сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
Также до 13:00 нерегулируемым останется перекрёсток Станиславского и Немировича-Данченко на левом берегу. «Там в рамках [федеральной программы] „Безопасные и качественные дороги“ монтируют новые стойки и консоли под светофоры», — пояснили в СМЭУ, добавив, что бригада работает на месте самого утра.
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