Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Кирова

Сегодня, 13 июля, на семь с половиной часов погаснут светофоры на перекрёстке Кирова и Дунайской в Октябрьском районе Новосибирска.

Отключение продлится с 9:30 до 17:00. Связано оно с плановыми работами «Электросетей», сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).

Также до 13:00 нерегулируемым останется перекрёсток Станиславского и Немировича-Данченко на левом берегу. «Там в рамках [федеральной программы] „Безопасные и качественные дороги“ монтируют новые стойки и консоли под светофоры», — пояснили в СМЭУ, добавив, что бригада работает на месте самого утра.