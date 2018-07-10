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Водители встали в глухую пробку на выезде из Затулинки
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Водители встали в глухую пробку на выезде из Затулинки 

ngs.ru 7 часов назад
Фото: ngs.ru
Утром 10 июля новосибирские водители столкнулись с серьёзной пробкой при попытке выехать из Затулинского жилмассива.
«На площадь Кирова снова не заехать. Навигатор показывает, что из-за аварии», — передаёт корреспондент НГС.
По данным сервиса Яндекс. Пробки, к площади Кирова трудно добраться как по Сибиряков-Гвардейцев, так и по Петухова. В первом случае пробка тянется от улицы Зорге, скорость машин на проблемном участке упала до 2 км/ч. Во втором случае затор начинается от улицы Громова: там поток движется чуть быстрее — 7 км/ч.
В целом по состоянию на 8:30 пробки в городе оценивались на 3 балла.
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