Водители встали в глухую пробку на выезде из Затулинки

Утром 10 июля новосибирские водители столкнулись с серьёзной пробкой при попытке выехать из Затулинского жилмассива.

«На площадь Кирова снова не заехать. Навигатор показывает, что из-за аварии», — передаёт корреспондент НГС.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, к площади Кирова трудно добраться как по Сибиряков-Гвардейцев, так и по Петухова. В первом случае пробка тянется от улицы Зорге, скорость машин на проблемном участке упала до 2 км/ч. Во втором случае затор начинается от улицы Громова: там поток движется чуть быстрее — 7 км/ч.

В целом по состоянию на 8:30 пробки в городе оценивались на 3 балла.