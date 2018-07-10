Ещё
Спасатели помогли красноярцу достать кота из моторного отсека автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спасатели помогли красноярцу достать кота из моторного отсека автомобиля 

sibnovosti.ru 6 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Спасатели оказали помощь коту, который от испуга забрался в моторный отсек автомобиля. Инцидент произошел 9 июля. Информация об этом появилась в сводках КГКУ «Спасатель».
«Выезд по сообщению гражданина — на пр. Красноярский рабочий требуется извлечь кота из моторного отсека автомобиля. Помощь оказана 1 человек», — говорится в сообщении.
Журналистам рассказали, что вчера утром красноярец собрался поехать на работу на своей машине. В какой-то момент он заметил кота, который спал на колесе машины. Животное испугалось и спряталось в моторном отсеке. Достать кота самостоятельно у мужчины не получилось. Прибывшие на место спасатели за несколько минут вытащили его из западни и отпустили на волю.
Напомним, в конце июня сотрудникам МЧС пришлось доставать кота, который пытался выбраться из квартиры через приоткрытое пластиковое окно. Лапа животного застряла в щели.
sibnovosti.ru: последние новости
В ДТП на Новосибирской пострадали четыре человека В Красноярске иномарка перевернулась после ДТП с грузовиком В аварии на Свердловской погиб известный красноярский хирург
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение