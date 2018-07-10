Спасатели помогли красноярцу достать кота из моторного отсека автомобиля

Спасатели оказали помощь коту, который от испуга забрался в моторный отсек автомобиля. Инцидент произошел 9 июля. Информация об этом появилась в сводках КГКУ «Спасатель».

«Выезд по сообщению гражданина — на пр. Красноярский рабочий требуется извлечь кота из моторного отсека автомобиля. Помощь оказана 1 человек», — говорится в сообщении.

Журналистам рассказали, что вчера утром красноярец собрался поехать на работу на своей машине. В какой-то момент он заметил кота, который спал на колесе машины. Животное испугалось и спряталось в моторном отсеке. Достать кота самостоятельно у мужчины не получилось. Прибывшие на место спасатели за несколько минут вытащили его из западни и отпустили на волю.