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Кабмин решил ужесточить наказание за езду без техосмотра
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Кабмин решил ужесточить наказание за езду без техосмотра 

News.ru 6 часов назад
Фото: News.ru
Минэкономразвития предложило ужесточить ответственность за езду без диагностической карты. Если сейчас подобное нарушение обойдётся водителю в 500-800 рублей, то теперь сумма штрафа может вырасти до 2 тыс. рублей. Об этом говорится в поправках, которые оказались в распоряжении «Известий». Сейчас штрафы действуют только для такси, грузовиков, учебных машин, а также автомобилей экстренных и специальных служб. Регистрировать нарушения будут автоматически, с помощью камер фото— и видеофиксации.
Кроме того, поправки предусматривают ответственность и за нелегальное оформление диагностических карт. Предпринимателям, которые проводят техосмотры без аккредитации Российского союза автостраховщиков, грозит штраф до 300 тыс. рублей и в некоторых случаях до пяти лет тюрьмы. За выдачу фиктивной карты на неисправный автомобиль предлагается штрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. рублей. По данным издания, проект поправок уже одобрены и согласованы со всеми профильными министерствами и ведомствами.
В начале мая этого года в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра.
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