Суд начнет рассмотрение дела о ДТП с автобусом у станции «Славянский бульвар» во вторник

Дорогомиловский суд Москвы получил документы в отношении водителя, въехавшего в остановку возле станции метро «Славянский бульвар», рассмотрение дела начнется во вторник.

В декабре 2017 года Виктор Тихонов , управляя автобусом «ЛиАз» «Мострансавто», выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции московского метро «Славянский бульвар». В результате наезда четыре человека погибли, еще два получили тяжкий вред здоровью.

В Дорогомиловский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Тихонова В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 части 5 УК РФ. Предварительное слушание по делу назначено на 10 июля в 10:30.

Тихонов отказался признать свою вину и сослался на то, что авария произошла по техническим причинам.

Ранее следствие получило данные, свидетельствующие об исправности автобуса подмосковного предприятия. Тихонов был задержан, и ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).