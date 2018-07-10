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Автомобилист из Владивостока врезался в деревья и сломал челюсть
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Автомобилист из Владивостока врезался в деревья и сломал челюсть 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Водитель нарушил правила дорожного движения и влетел на автомобиле в деревья во Владивостоке. В результате аварии мужчина сломал челюсть. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу dps_vl в социальной сети Instagram.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Героев-Тихоокеанцев. Автомобилист двигался в сторону Морского кладбища на машине Toyota Cresta. Водитель превысил скоростной режим и потерял управление. В итоге иномарка вылетела с дороги и врезалась в деревья.
На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. В результате аварии водитель машины сломал челюсть. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пассажирский автобус наехал на прицеп большегруза утром 10 июля во Владивостоке. На месте аварии затруднено движение.
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