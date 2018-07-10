Автомобилист из Владивостока врезался в деревья и сломал челюсть

Водитель нарушил правила дорожного движения и влетел на автомобиле в деревья во Владивостоке. В результате аварии мужчина сломал челюсть. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу dps_vl в социальной сети Instagram. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Героев-Тихоокеанцев. Автомобилист двигался в сторону Морского кладбища на машине Toyota Cresta . Водитель превысил скоростной режим и потерял управление. В итоге иномарка вылетела с дороги и врезалась в деревья. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции . В результате аварии водитель машины сломал челюсть. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пассажирский автобус наехал на прицеп большегруза утром 10 июля во Владивостоке. На месте аварии затруднено движение.