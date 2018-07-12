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Дальнобойщик из Алтайского края 1,5 месяца прожил в фуре под Тюменью
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Дальнобойщик из Алтайского края 1,5 месяца прожил в фуре под Тюменью 

Уральский меридиан 10 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Неприятная история случилась с водителем большегруза еще в мае месяце, тогда у него заглохла фура прямо на выезде из Тюмени. Попытки починить транспорт самостоятельно результатов не принесли. Таким образом, водитель из Алтайского края уже больше месяца живет в кабине фуры на тюменской трассе.
На помощь к дальнобойщику пришли тюменские водители большегрузов, они организовали в социальных сетях группу помощи, приезжают на место с продуктами и деньгами. Таким образом, водитель из Алтайского края собрал необходимую сумму на запчасти.
Уже в ближайшее время дальнобойщик планирует выехать домой, к уже заждавшимся жене и сыну.
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