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Глава краевой полиции заявил о снижении аварийности на трассах
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Глава краевой полиции заявил о снижении аварийности на трассах 

sibnovosti.ru 5 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Глава ГУ МВД по краю Александр Речицкий подвел итоги работы ГИБДД за первое полугодие. Генерал-майор отметил, что в регионе снизилась аварийность на трассах. Он поблагодарил личный состав Госавтоинспекции за выполнение сложных задач.
Напомним, еще в начале года в ГИБДД края сообщали, что в целом за последние 5-6 лет снижается количество нарушений, что приводит к уменьшению общего числа ДТП.
Во время доклада Речицкий поручил руководителям повысить качество оказания услуг электронном виде. Он также потребовал жестко пресекать коррупцию среди личного состава ГИБДД и строго соблюдать дисциплину и законность.
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