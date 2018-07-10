Глава краевой полиции заявил о снижении аварийности на трассах

Напомним, еще в начале года в ГИБДД края сообщали, что в целом за последние 5-6 лет снижается количество нарушений, что приводит к уменьшению общего числа ДТП.

Во время доклада Речицкий поручил руководителям повысить качество оказания услуг электронном виде. Он также потребовал жестко пресекать коррупцию среди личного состава ГИБДД и строго соблюдать дисциплину и законность.