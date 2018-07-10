В Пензе водитель насмерть сбил пешехода, бросил машину и скрылся

В областном центре сотрудники правоохранительных органов ищут водителя вазовской легковушки: автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся с места трагического ДТП. Авария, о которой идет речь, произошла в минувший понедельник, 9 июля, на улице Коммунистической в Пензе. Фото с места смертельного ДТП появилось в тематической группе «Подслушано у водителей | Пенза 58» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля «ВАЗ-2114», который насмерть сбил мужчину около магазина «Новость» на улице Коммунистической в Пензе утром в понедельник, 9 июля, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Судя по снимкам, попавшим в Сеть, можно предположить, «четырнадцатая», двигавшаяся с приличной скоростью, не только сбила пешехода, но и протаранила металлическое ограждение штрафстоянки. Само транспортное средство, которое водитель бросил на месте ДТП, получило серьезные механические повреждения: у легковушки смята передняя часть, деформировалась крыша.

Пешеход — мужчина в возрасте около 40 лет — от полученных травм скончался на месте дорожной аварии. На месте ДТП, помимо сотрудников пензенской Госавтоинспекции и спасателей, работали кинологи с собаками.

Напомним, ночью 8 июля в Пензе на улице Терновского произошло еще одно смертельное ДТП с участием пешехода. Автомобилист также покинул место происшествие. Позднее, по сообщениям Интернет-пользователей, владельца автомобиля нашли: он заявил, что его машину угнали.