«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке

В Подольске экс-следователь МВД дал показания в суде по резонансному делу о наезде на пенсионерку, который он совершил за рулем чужого Porsche Cayenne в пьяном виде. Обвиняемый, выпивший с утра почти бутылку водки, а затем отправившийся через весь город домой, признался, что просто не понял, что задавил человека, приняв его за кучу мусора. Якобы именно поэтому он и поехал дальше, не став выходить из машины. Свою вину бывший полицейский в суде признал полностью.

В Подольском городском суде подходит к концу процесс над бывшим следователем городского отдела полиции Андреем Виноградовым , который год назад в пьяном виде на пустой дороге умудрился сбить стоявшую на обочине 79-летнюю пенсионерку Валентину Сафоненко. Она выжила, но и спустя год после аварии женщина по-прежнему не может ходить и нуждается в длительной и дорогостоящей реабилитации. Бывшему следователю вменили не только нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, но и статью 125 УК РФ «Оставление в опасности». Она не часто применяется следователями в делах о ДТП, однако такие случаи, нередко связанные с большим общественным резонансом, периодически случаются.

Напомним, что само ДТП произошло в районе расположенного недалеко от Подольска поселка Поливаново. Porsche Cayenne под управлением Виноградова задел стоявшую на краю дороге и пропускавшую иномарку женщину. После этого следователь не стал останавливаться, а отправился домой, где его спящим и застали полицейские.

Даже с учетом того, что с момента наезда прошло достаточно много времени в крови полицейского нашли 1,33 промилле алкоголя. Он был оперативно уволен из МВД.

Момент бегства Виноградова с места аварии попал на запись видеорегистратора встречной машины и был выложен в интернет внучкой пострадавшей, которая обратилась к пользователям сети за помощью.

«Бабушка находится сейчас в крайне тяжелом состоянии в реанимации! Многочисленные переломы костей таза, костей бедер, ног! Очень страшно, что дело спустят на тормозах», — писала она в соцсетях.

Весь этот год Виноградов находился под домашним арестом. В суд он приехал, как говорится, с вещами — была вероятность, что вердикт ему был бы вынесен в понедельник и он будет взят под стражу в зале суда.

Самым ярким моментом заседания, которое в основном было посвящено рутинному выяснению различных моментов, связанных с компенсацией морального и материального вреда семье потерпевшей, стал допрос подсудимого.

Виноградов, крупный мужчина атлетического телосложения, явно хорошо подготовившись к допросу, спокойно суду излагал свою версию событий 2 июля 2017 года.

«Я признаю вину в полном объеме и раскаиваюсь в содеянном», — начал он свою речь.

По словам экс-следователя, около 9.30 утра в тот день он выехал на машине в Подольск. Сам Porsche, кстати, принадлежал сожительнице полицейского Калмыковой, иномаркой он управлял по доверенности.

В одном из кафе у него была встреча, о деталях которой Виноградов говорить на следствии и в суде наотрез отказался. В заведении он выпил «300-500 грамм водки».

В какой-то момент ему позвонила Калмыкова и сказала, что ей срочно нужен автомобиль, попросив его как можно скорее вернуться домой.

По дороге домой на телефон Виноградова постоянно кто-то названивал, кроме того ему приходили сообщения в мессенджерах. В момент аварии телефон лежал на пассажирском сиденье.

«Я начал тянуться за телефоном, чтобы ответить, последовал удар, увидел на земле сумку, но не думал, что это человек.

На улице шел дождь, я не стал выходить из машины и поехал домой», — рассказал Виноградов.

В своих показаниях он уже не повторял свое вызвавшее широкий резонанс первоначально заявление о том, что в момент аварии подумал, что наехал на кучу мусора. По приезду домой, он отдал ключи сожительнице и лег спать. О том, что он совершил серьезное ДТП Виноградов, по его словам, узнал уже закованный в наручники полицейской «Газели», когда его задерживали.

При этом, по версии экс-следователя, поверить в которую достаточно трудно, даже почувствовав удар о некий предмет, он никак не интересовался возможными повреждениями. Виноградов, по его словам, не осмотрел вверенный ему автомобиль не только сразу на месте, но даже по приезду домой.

В целом, несмотря на заявления, бывший полицейский не производил впечатление полностью раскаявшегося человека и на дополнительные вопросы со стороны дочери потерпевшей и ее адвокатов отвечал не слишком уверенно. Складывалось впечатление, что он больше заботится о том, чтобы не сказать что-то лишнее, что может усугубить его положение.

Многомиллионный иск от потерпевшей и ее дочери (в общей сложности они потребовали более 4 млн рублей в качестве возмещения морального и материального вреда, а также в счет упущенного заработка дочки Сафоненко — чтобы ухаживать за матерью ей пришлось уволиться с работы — «Газета.Ru» ) Виноградов признал частично.

«Таких денег у меня никогда не было», — заявил он, отказавшись отвечать на вопросы защиты, какую именно сумму он сам готов выплатить — подсудимый оставил это на усмотрение судьи.

«Я очень сожалею, приношу глубочайшие сожаления ей и ее семье, мне не стоило пьяным садиться за руль», — заключил подсудимый.

На уточняющий вопрос о том, как он может признавать вину по ст. 125 УК РФ, ведь она предусматривает умышленное оставление человека в опасности, а он утверждает обратное, Виноградов пояснил, что, хотя он сам не видел потерпевшую и даже не понял, что совершил ДТП, с формальной точки зрения он в любом случае должен был выйти из машины после наезда на препятствие, поэтому признал вину и по этому обвинению.

«Я вообще не видел пешеходов, если бы увидел, то вызвал бы «скорую» и не уехал бы», — заявил он.

Кроме того, судья Ольга Губарева в понедельник просмотрела предоставленную гособвинением запись с видеорегистратора, который зафиксировал уезжавший с места ДТП Porsche. Также были оглашены показания двух экспертов, проводивших в рамках расследования экспертизы. В частности, было установлено, что Виноградов нарушил п. 9.10 ПДД РФ (водитель должен соблюдать необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения), а машина была полностью технически исправной.

Кроме того, гособвинитель огласил протокол очной ставки между пенсионеркой и Виноградовым, в ходе которой был выявлен ряд существенных противоречий.

По версии пострадавшей, она прекрасно видела автомобиль и специально остановилась на обочине узкой дороги, чтобы пропустить его. Водитель, по ее словам, был одет в деловой костюм, а в момент наезда «широко улыбался во все зубы» и смотрел прямо на нее. Оценивая ситуацию, Сафоненко предположила, что Виноградов «куражился, хулиганил». По ее словам, после наезда иномарка «взревела» и сразу уехала.

В свою очередь Виноградов на очной ставке как раз заявил, что совершил «наезд на кучу мусора», пенсионерку не видел, одет был не в костюм, а в поло.

На это потерпевшая заявила, что в том месте никогда не было никаких свалок мусора, одета она была в яркую одежду, а ее значительный, около 100 кг, вес не позволяет совершить наезд незаметно для водителя.

В ходе заседания изрядный «нагоняй» от судьи получила и дочь потерпевшей. Судья Губарева была явно возмущена тем, что женщина после аварии несколько месяцев не проверяла свой почтовый ящик, куда должны были приходить почтовые уведомления о денежных переводах от семьи Виноградова — в общей сложности он через родных послал ей 50 тысяч рублей, но эти деньги дочь потерпевшей до сих пор не получила.

Следующее заседание пройдет 19 июля. О перерыве в процессе попросил гособвинитель — перед прениями сторону ему необходимо время для того, чтобы посоветоваться с руководством. В этот прокурор огласит позицию своего ведомства по вопросу наказания Виноградова, а у того будет возможность выступить с последним словом. Не исключено, что и сам приговор экс-следователю судья огласит 19 июля. По «основной» ч. 2 ст. 264 УК РФ обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы, но согласно судебной статистике больше половины обвиняемых по данной статье получают наказание, не связанное с лишением свободы.