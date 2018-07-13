ГИБДД упростила процедуру установки газобаллонного оборудования на авто

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости ГИБДД оптимизировала процесс установки газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобиль, теперь заявление в подразделение ГАИ можно отправить по электронной почте, не предоставляя на осмотр сам автомобиль, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Согласно техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», установка системы питания двигателя газообразным топливом (если она не предусмотрена заводом-изготовителем авто) вносит изменения в конструкцию транспортного средства. В этом случае установка ГБО осуществляется по разрешению и под контролем ГАИ, при этом выдается свидетельство о соответствии автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

"С учетом единообразных и исчерпывающих требований технического регламента к установке ГБО на транспортные средства, а также многочисленными обращениями граждан и организаций, принято решение о возможности оптимизации процесса по внесению данных изменений в конструкцию транспортного средства", — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что теперь водители могут получить первичное решение по заявлению на внесение таких изменений без фактического посещения подразделений ГИБДД, также им не нужно предоставлять свое авто на осмотр. Граждане смогут отправить заявление и получить ответ посредством электронного документооборота.

"Предлагаемый механизм не изменяет процедуру по внесению таких изменений, а направлен на сокращение временных затрат граждан в процессе ее осуществления", — подчеркивают в пресс-службе.