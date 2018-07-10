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Омичи создают массовые очереди в ГИБДД
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Омичи создают массовые очереди в ГИБДД 

Омск Здесь 4 часа назад
Фото: Омск Здесь
В виду подорожания бензина автомобилисты массово переводят машины на газ, создавая этим очереди в отделах ГИБДД. Подорожание бензина вынуждает омских автомобилистов переходить на газобаллонное оборудование. Напомним, в мае повышение происходило несколько раз, и эксперты предположили, что новый скачок роста цен произойдет осенью. Газовое моторное топливо также выросло в цене.
Чтобы согласовать конструктивные изменения, каждый день еще до открытия в ГИБДД приезжают автомобилисты. Массовые очереди в отделениях Госавтоинспекции наблюдаются с конца июня. Работа ведомства начинается с 9 утра, но омичи приезжают к 7. Большинство автомобилистов — из районов области. Они устанавливают здесь оборудование и сразу же оформляют документы.
— Таким гражданам мы объясняем, что узаконить газовое оборудование можно в отделениях ГИБДД по месту жительства, — сообщила ИА «Омск Здесь» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Омской области Наталья Бобылева. — С понедельника ГИБДД на улице 10 лет Октября начал работать по новому графику — добавилось еще два окна приема документов. Время работы увеличилось на час, но работать сотрудники будут до последнего клиента. Сейчас ситуация с очередями стабилизировалась.
Отметим, что автомобилисту, решившему перевести свою машину на газ, нужно будет посетить отдел ГИБДД три раза. Подать заявление, привезти авто на техосмотр и забрать новый ПТС.
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