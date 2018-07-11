Теперь ГБО на авто устанавливать немного проще

Несмотря на то, что в порядок узаконивания установки ГБО в ГИБДД вводилось немало поправок, владельцы таких машин до сих пор ожидают глобальной реформы.

Как оказалось, в реальности согласовать с профильным ведомством установку газобаллонного оборудования достаточно сложно. Это же относится к машинам, которые получили силовые бампера или же лебедки. Для того, чтобы произвести улучшения, необходимо изначально обратиться в специальную лабораторию для проведения экспертизы. Только после этого можно получить разрешение в ГИБДД на установку.

Далее автовладелец должен поехать в сервис, получить документы, отправить своё авто на технический осмотр, опять вернуться в лабораторию для того, чтобы получить заключительную экспертизу. После этого вновь поехать в ГИБДД, где можно получить документ о том, что все нововведения являются зарегистрированными и безопасными. В результате на оформление тратится около десяти тысяч рублей и масса времени.

Хотя, сейчас, если вы хотите установить только ГБО, то можно обойтись без первичного осмотра авто. И именно это и облегчает жизнь россиянам. Кроме того, заявление в ГИБДД можно отправить в электронном виде, и ожидать ответ на него также можно на свой электронный ящик.

Что же касается проекта по глобальному реформированию, то он до сих пор остаётся в доработке.