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Вступившиеся за пьяного водителя пассажиры напали на полицейских
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Вступившиеся за пьяного водителя пассажиры напали на полицейских 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Под Ростовом-на-Дону пассажиры попытались отбить пьяного водителя у инспекторов ДПС, напав на полицейских.
В селе Александровка Ростовской области инспекторы остановили машину для проверки, сообщается в паблике «Ростов Главный» во «ВКонтакте». Полицейские почувствовали запах и пригласили водителя к себе в машину. Мужчина вышел из своего авто внезапно накинулся на сотрудников ДПС.
В процессе задержания водителя на полицейских напали пассажиры, которые при этом утверждали, что нетрезвый мужчина не управлял автомобилем. В итоге инспектору пришлось выстрелить в воздух, чтобы успокоить нападавших.
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