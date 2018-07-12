Вступившиеся за пьяного водителя пассажиры напали на полицейских

Под Ростовом-на-Дону пассажиры попытались отбить пьяного водителя у инспекторов ДПС , напав на полицейских.

В селе Александровка Ростовской области инспекторы остановили машину для проверки, сообщается в паблике «Ростов Главный» во «ВКонтакте». Полицейские почувствовали запах и пригласили водителя к себе в машину. Мужчина вышел из своего авто внезапно накинулся на сотрудников ДПС.

В процессе задержания водителя на полицейских напали пассажиры, которые при этом утверждали, что нетрезвый мужчина не управлял автомобилем. В итоге инспектору пришлось выстрелить в воздух, чтобы успокоить нападавших.