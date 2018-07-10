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Экспериментальные катафоты на дороге Талдом-Нерль в Подмосковье будут тестировать до середины 2019 г.
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Экспериментальные катафоты на дороге Талдом-Нерль в Подмосковье будут тестировать до середины 2019 г. 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Экспериментальные катафоты (светоотражатели) на дороге Талдом-Нерль в Подмосковье будут тестировать до середины 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Эксперимент с применением катафотов рассчитан на год. На 14 км дороги Талдом-Нерль установлены катафоты типа КД-3. Данный тип катафотов используется в качестве альтернативы дорожной разметки и предназначен для монтажа на дорожное полотно с целью повышения видимости полос движения. Создает шумовой эффект при наезде», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В Минтрансе региона пояснили, что конструкции изготовлены из ударопрочного пластика. «Катафоты имеют выпуклую форму, они монтируются в дорожное покрытие. При наезде колес автомобиля на них водитель чувствует характерную вибрацию и шум», — пояснили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, если эксперимент окажется удачным, катафоты заменят шумовые полосы.
«Шумовые полосы — это тип разметки, которые вызывают вибрацию при проезде по ним автомобиля. Специфический звук от проезда по этой части дороги заставляет водителя уменьшить скорость движения. Шумовые полосы наносят не только на аварийно опасных участках дорог, но и перед пешеходными переходами, а также в местах повышенной концентрации людей (школы, детские сады)», — добавили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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