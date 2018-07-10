Житель Омска получил 3,5 года колонии за ДТП с двумя погибшими

Омский районный суд вынес обвинительный приговор виновнику ДТП, унесшего жизни двух человек, сообщает региональная прокуратура

Трагедия произошел 10 декабря 2017 года на территории Омского района. Водитель ВАЗ-21099 потерял контроль над транспортным средством: машину занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком DAF. В аварии погибли два пассажира легкового автомобиля.

«Суд назначил виновнику аварии наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил его права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — сообщили в областной прокуратуре.

Помимо этого, подсудимый должен выплатить два миллиона рублей родственнику погибших в качестве возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.