Семь человек пострадали в автоаварии под Усть-Катавом

Сразу семь человек стали жертвами автоаварии под городом Усть-Катав, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области. В понедельник, 9 июля, в 13.00 спасатели Усть-Катавского отряда Поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области выезжали на 1609 километр федеральной трассы М-5 для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП.

На автодороге под Усть-Катавом на большой скорости столкнулись легковые автомобили Honda Civic ВАЗ 2112. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента отогнули двери искореженных кузовов и извлекли пострадавших — четверых из отечественного автомобиля и двоих из иномарки. Всем оказана первая доврачебная помощь. Еще один пострадавший из автомобиля ВАЗ был извлечен и госпитализирован до приезда спасателей.

По предварительной информации, сейчас жизни раненых ничто не угрожает.