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В Ульяновском техническом университете построили беспилотную «Газель»
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В Ульяновском техническом университете построили беспилотную «Газель» 

АиФ — Ульяновск 3 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновске студенты УлГТУ построили беспилотную «Газель», сообщает пресс-служба вуза. Машина-беспилотник будет представлена на фестивале робототехники в Нижнем Новгороде.
Беспилотный автомобиль, созданный на базе «Газель Next», может распознавать дорожные знаки, линии разметки, а также сигналы светофора. Управление автомобилем можно осуществлять также с пульта дистанционного управления и квадрокоптера. В работе по созданию автомобиля-беспилотника принимали участие студенты факультетов машиностроения и информационных систем и технологий.
Машина находится в процессе доводки, а 11 июля ее представят на фестивале «РобоКросс» в Нижнем Новгороде. Напомним, автомобиль «Газель Next» достался студентам УлГТУ в результате победы в конкурсе «ПРОФЕСТ».
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