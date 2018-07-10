В Ульяновском техническом университете построили беспилотную «Газель»

В Ульяновске студенты УлГТУ построили беспилотную «Газель», сообщает пресс-служба вуза. Машина-беспилотник будет представлена на фестивале робототехники в Нижнем Новгороде.

Беспилотный автомобиль, созданный на базе «Газель Next», может распознавать дорожные знаки, линии разметки, а также сигналы светофора. Управление автомобилем можно осуществлять также с пульта дистанционного управления и квадрокоптера. В работе по созданию автомобиля-беспилотника принимали участие студенты факультетов машиностроения и информационных систем и технологий.

Машина находится в процессе доводки, а 11 июля ее представят на фестивале «РобоКросс» в Нижнем Новгороде. Напомним, автомобиль «Газель Next» достался студентам УлГТУ в результате победы в конкурсе «ПРОФЕСТ».