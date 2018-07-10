В Нижнем Новгороде женщина погибла при падении из автобуса

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя маршрутки №39 в Нижнем Новгороде из-за ДТП, в результате которого погибла пенсионерка, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, 9 марта на улице Белинского 32-летний водитель маршрутки начал движение, не закрыв двери автобуса. В результате 74-летняя пассажирка не удержалась за поручень и выпала на дорогу. Пожилая женщина скончалась от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.