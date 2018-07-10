Родился в рубашке: под Ростовом водитель на иномарке «влетел» под фуру и выжил 

После аварии "Тойота" оказалась сильно разбитой
Под Азовом накануне вечером произошла серьезная авария. Водитель кроссовера, по словам очевидцев, ехал на большой скорости. 45-летний мужчина не справился с управлением и «Тойоту» начало заносить на обочину, где стояла припаркованная фура.
Водитель не успел затормозить и иномарка влетела прямо под большегруз. В результате у кроссовера смяло крышу, капот и багажник. После столкновения с фурой легковой автомобиль превратился в груду металла.
Авария произошла недалеко от Азова
— Я был уверен, что водитель погиб. После такого удара шансов на жизнь, казалось бы, просто не оставалось. К счастью, я ошибся, — рассказал корреспонденту 161.ru. свидетель случившегося.
Водитель иномарки получил травмы. Его отвезли в больницу Азова.
— Жизни пациента ничего не угрожает. Он получил травмы средней степени тяжести, — сообщил источник 161.ru источник в больнице.
Водитель фуры в ДТП не пострадал.