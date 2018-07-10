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Тайник в двери подержанного автомобиля сделал водителя богачом
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Тайник в двери подержанного автомобиля сделал водителя богачом 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Покупка подержанного автомобиля всегда риск. Вот и в этот раз у одного обладателя свежеприобретенного авто уже на второй день сломался стеклоподъемник. При ремонте мужчина обнаружил в двери странный сверток и решил посмотреть, что в нем.
Пикантности ситуации добавлял тот факт, что машина была куплена на полицейском аукционе. Водитель всерьез опасался содержимого пакета и потому взял в руки камеру — так хоть свидетельства его невиновности останутся, в случае чего.
В мешке оказались семь небольших свертков. А в каждом свертке по пачке 10 и 20-долларовых банкнот.
Точную сумму автор видео не назвал, но даже по самым скромным прикидкам, денег там много.
Скорее всего, автомобиль использовался для переправки наличности одной из мелких банд. Как он оказался на спецстоянке и почему его не стали выкупать хозяева так и останется загадкой.
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