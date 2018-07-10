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Количество случаев непроизводственного травматизма на Октябрьской железной дороге сократилось на 10% в первом полугодии
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Количество случаев непроизводственного травматизма на Октябрьской железной дороге сократилось на 10% в первом полугодии 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
С января по июнь 2018 года в границах Октябрьской магистрали в результате нарушения правил перехода через железнодорожные пути получили травмы 99 человек, 7 из которых несовершеннолетние. 73 гражданина из 99 получили травмы несовместимые с жизнью, в том числе 5 детей. В прошлом году за аналогичный период по личной неосторожности было травмировано 110 граждан, 80 из них погибли. Наибольшее количество травмированных за 6 месяцев 2018 года зарегистрировано в Тверской (4 человека), Ленинградской (3 человека) областях и Республике Карелия (3 человека).
На фоне общего снижения уровня травматизма на железной дороге особую тревогу вызывает статистика июня. В прошлом месяце из-за пренебрежения правилами личной безопасности травмы получили 18 человек, 15 из них погибли, в том числе 3 несовершеннолетних. В то время как в июне 2017 года пострадало 14 человек, из которых 9 погибло.
Октябрьская железная дорога предупреждает! Транспортная инфраструктура — зона повышенной опасности! Особенно рискованно находиться на железнодорожных объектах в состоянии алкогольного опьянения, переходить пути в наушниках и капюшоне, пытаться пересечь магистраль перед близко идущим поездом, кататься на велосипедах и играть вблизи железной дороги. Чётко следуйте правилам перехода через железнодорожные пути, пресекайте шалости детей при нахождении на железной дороге. Помните — поезд мгновенно остановить невозможно!
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