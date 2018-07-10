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Дело наехавшего на людей у «Славянского бульвара» водителя рассмотрят 19 июля
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Дело наехавшего на людей у «Славянского бульвара» водителя рассмотрят 19 июля 

Москва24 14 часов назад
Фото: Москва24
Дорогомиловский районный суд Москвы рассмотрит по существу уголовное дело в отношении водителя автобуса Виктора Тихонова, обвиняемого в наезде на пешеходов у станции метро «Славянский бульвар», 19 июля, сообщает Агентство «Москва».
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