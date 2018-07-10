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Мужчина едва не утонул при попытке вытащить машину из реки. Видео
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Мужчина едва не утонул при попытке вытащить машину из реки. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
В Чите местный житель чуть не утонул, пытаясь спасти свой автомобиль. Машина упала в реку Читинка, уровень которой поднялся из‐за паводка. Видео инцидента появилось в социальных сетях.
На опубликованных кадрах мужчина залез на крышу своего транспортного средства и до последнего не хотел покидать его.
В конце концов, читинец спрыгнул в воду и поплыл к берегу. На сушу ему помогли выбраться свидетели произошедшего.
По данным местных СМИ, ЧП произошло утром 10 июля. Водитель не пострадал, а его машина поплыла дальше, практически скрывшись в реке
На территории Забайкальского края паводки привлекли к затоплению жилых домов в нескольких селах и дачных кооперативов в окрестностях Читы. Вода зашла почти в 160 домов, в которых проживают более 480 человек.
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