Мужчина едва не утонул при попытке вытащить машину из реки. Видео

В Чите местный житель чуть не утонул, пытаясь спасти свой автомобиль. Машина упала в реку Читинка, уровень которой поднялся из‐за паводка. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах мужчина залез на крышу своего транспортного средства и до последнего не хотел покидать его.

В конце концов, читинец спрыгнул в воду и поплыл к берегу. На сушу ему помогли выбраться свидетели произошедшего.

По данным местных СМИ, ЧП произошло утром 10 июля. Водитель не пострадал, а его машина поплыла дальше, практически скрывшись в реке

На территории Забайкальского края паводки привлекли к затоплению жилых домов в нескольких селах и дачных кооперативов в окрестностях Читы. Вода зашла почти в 160 домов, в которых проживают более 480 человек.