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На 12 часов перекроют движение по мосту в Приморье
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На 12 часов перекроют движение по мосту в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ночь с 10 на 11 июля для движения будет закрыт мост через реку Литовку на трассе Артем — Находка — порт Восточный, сообщает PRIMPRESS.
Данное ограничение не коснется транспорта оперативных служб и пассажирских автобусов.
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