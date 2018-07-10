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Костромичи провели в пробках на подъезде к мосту около 4 часов
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Костромичи провели в пробках на подъезде к мосту около 4 часов 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Вчера вечером Кострома встала в пробках. Движение было парализовано — заторы образовались на всех подъездах к мосту, и были больше, чем обычно. В нашу редакцию обрушился поток жалоб — люди рассказывают, что провели в пробке более 3 часов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Поток машин двигался крайне медленно.
На наших глазах огромное количество автомобилей объезжали нас и других не нарушающих ПДД граждан по встречной полосе, переехав двойную сплошную и у моста встраивающихся вперёд нас. За все 3 часа беспредела всего одна машина ДПС появилась и пресекла одно нарушение. Кроме того, фуры, объезжающие нас и нарушающие ПДД (обгон по встречке), начали движение по мосту с 20:00-20:30, несмотря на ограничение, позволяющее движение с 22:00, — негодуют водители.
Несомненно, одной из причин транспортного коллапса стал прошедший в этот день сильный ливень. У Пантусовского поста затопило часть дороги, и машины там двигались достаточно медленно, что и увеличило время проезда по мосту и подъездам к нему.
Но это лишь говорит о неготовности костромских дорог и ливневок к таким ударам погоды.
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