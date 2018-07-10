Водителю маршрутки, по вине которого погибла нижегородка, грозит срок 

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, его фигурантом является 32-летний водитель маршрутного такси.
По версии следствия, 9 марта около 10 часов 20 минут утра у дома № 39 по улице Белинского в Советском районе мужчина начал движение пассажирского транспортного средства с открытыми дверями.
74-летняя пассажирка маршрутки не смогла удержаться за поручни и выпала на проезжую часть. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Ранее также сообщалось, что пенсионерка выпала из маршрутки на дорогу в Нижнем Новгороде.