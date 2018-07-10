В Новороссийске в ДТП с мопедом тяжело пострадал его пассажир

Авария произошла на улице Робеспьера 9 июля ночью

В Новороссийске в ДТП с мопедом тяжело пострадал его пассажир.

Очевидцы аварии выложили в соцсети видео. Как они сообщают, 9 июля по улице Робеспьера около полуночи двое молодых ребят — 20 и 17 лет — двигались на скутере по встречной полосе и столкнулись с легковым автомобилем.

Водитель двухколесного транспорта не пострадал. А вот его пассажира скорая увезла в тяжелом состоянии в больницу. Как пишут свидетели происшествия, ему грозит ампутация ноги.

Обстоятельства и причины ДТП уточняются.