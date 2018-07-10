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В Новороссийске в ДТП с мопедом тяжело пострадал его пассажир
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В Новороссийске в ДТП с мопедом тяжело пострадал его пассажир 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Авария произошла на улице Робеспьера 9 июля ночью
В Новороссийске в ДТП с мопедом тяжело пострадал его пассажир.
Очевидцы аварии выложили в соцсети видео. Как они сообщают, 9 июля по улице Робеспьера около полуночи двое молодых ребят — 20 и 17 лет — двигались на скутере по встречной полосе и столкнулись с легковым автомобилем.
Водитель двухколесного транспорта не пострадал. А вот его пассажира скорая увезла в тяжелом состоянии в больницу. Как пишут свидетели происшествия, ему грозит ампутация ноги.
Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
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