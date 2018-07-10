«Рено» влетел в разделительное ограждение: пострадал водитель

Водитель машины получил травмы

Вчера вечером в начале Тутаевского шоссе водитель « Рено » не справился с управлением, и машина влетела в разделительное ограждение на дороге. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС 22:15. На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. — В ДТП пострадал один человек, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.40-летний водитель получил травмы.

После оказания помощи, мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Авто врезалось в разделительное ограждение

Вчера утром серьёзное ДТП произошло в Лесных полянах. Одного водителя увезли в реанимацию.