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«Рено» влетел в разделительное ограждение: пострадал водитель
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«Рено» влетел в разделительное ограждение: пострадал водитель 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Водитель машины получил травмы
Вчера вечером в начале Тутаевского шоссе водитель «Рено» не справился с управлением, и машина влетела в разделительное ограждение на дороге. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС 22:15. На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. — В ДТП пострадал один человек, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.40-летний водитель получил травмы.
После оказания помощи, мужчину отпустили на амбулаторное лечение.
Авто врезалось в разделительное ограждение
Вчера утром серьёзное ДТП произошло в Лесных полянах. Одного водителя увезли в реанимацию.
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