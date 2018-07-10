В Зауралье чиновника оштрафовали за вождение автомобиля в пьяном виде

В Курганской области мировым судьей судебного участка № 2 Белозерского судебного района вынесен приговор в отношении заместителя директора ГКУ «Белозерское лесничество», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, в ходе судебного заседания установлено, что заместитель директора ГКУ «Белозерское лесничество», будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в марте 2018 года вновь управлял автомобилем, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

«Приговор суда не вступил в законную силу», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в надзорном ведомстве.

Фото с сайта 7kanal.com.ua