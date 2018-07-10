Без паники: в курганской ГИБДД рассказали об ажиотаже из-за увеличения госпошлины на новые права

Водитель сможет сам выбрать, хочет он права старого или нового образца

В августе в силу вступает федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения. Многие посчитали, что им нужно срочно поменять старые права на новый документ, однако это не так.

— Увеличилось количество обращений в экзаменационные подразделения ГИБДД для замены удостоверений. «Ложная» бдительность создала реальные проблемы гражданам, у которых действительно подошёл срок замены документа, — сообщают в ГИБДД.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Курганской области поясняют, что если срок документа не вышел, то менять его не нужно. Удостоверение остаётся действительным до истечения его срока, а если замена по сроку требуется, что водитель может выбрать: заказывать старый образец удостоверения по старой цене, или оплачивать на тысячу рублей больше и получать документ нового образца.