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Без паники: в курганской ГИБДД рассказали об ажиотаже из-за увеличения госпошлины на новые права
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Без паники: в курганской ГИБДД рассказали об ажиотаже из-за увеличения госпошлины на новые права 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Водитель сможет сам выбрать, хочет он права старого или нового образца
В августе в силу вступает федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения. Многие посчитали, что им нужно срочно поменять старые права на новый документ, однако это не так.
— Увеличилось количество обращений в экзаменационные подразделения ГИБДД для замены удостоверений. «Ложная» бдительность создала реальные проблемы гражданам, у которых действительно подошёл срок замены документа, — сообщают в ГИБДД.
В Управлении ГИБДД УМВД России по Курганской области поясняют, что если срок документа не вышел, то менять его не нужно. Удостоверение остаётся действительным до истечения его срока, а если замена по сроку требуется, что водитель может выбрать: заказывать старый образец удостоверения по старой цене, или оплачивать на тысячу рублей больше и получать документ нового образца.
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