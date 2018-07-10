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«Машина вылетела с дороги»: в центре Самары столкнулись Toyota и Mitsubishi
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«Машина вылетела с дороги»: в центре Самары столкнулись Toyota и Mitsubishi 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Mitsubishi встала посреди дороги
Утром во вторник, 10 июля, в Самаре произошло ДТП. На пересечении Венцека и Садовой столкнулись Toyota Camry и Mitsubishi Lancer. Очевидцы разместили фотографии в группе «ДТП 163 Самара».
— Toyota Camry вылетела на тротуар, а Mitsubishi Lancer остался посреди дороги, — рассказали проезжавшие мимо водители. — Сильнее всего пострадал второй автомобиль.
Переднюю часть автомобиля очень сильно разворотило
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
Движение транспорта на данном участке дороги сейчас осложнено. Средняя скорость не превышает 8 км/ч.
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