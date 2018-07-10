После массового ДТП в больнице скончался шестилетний ребёнок 

Количество жертв массовой автокатастрофы, которая произошла под Вольском, увеличилось. Саратовские врачи две недели боролись за жизнь 6-летней девочки, но спасти её не удалось. От полученных травм она скончалась, сообщает портал «Вольск.ру».
Напомним, авария произошла 20 июня в Вольском районе. По уточнённым данным, на участке федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» между поворотами к кафе «Нугзар» и селу Девичьи горки фура «Volvo» протаранила «ГАЗель». Грузовик вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с внедорожником «Renault Sandero». В иномарке находилась семья Давлетшиных из Пестречинского района Республики Татарстан. Водитель 1979 года рождения скончался на месте. Его супругу и 6-летнюю дочь с травмами различной степени тяжести доставили в Вольск. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение. Девочку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию, после чего отправили на лечение в Саратов. Водителем фуры «Volvo» оказался житель Дагестана 1972 года рождения. Его арестовали на время следствия. Полицейские возбудили в отношении дальнобойщика уголовное дело по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В связи со смертью ещё одного потерпевшего в ДТП обвинение будет переквалифицировано.