После массового ДТП в больнице скончался шестилетний ребёнок

Количество жертв массовой автокатастрофы, которая произошла под Вольском, увеличилось. Саратовские врачи две недели боролись за жизнь 6-летней девочки, но спасти её не удалось. От полученных травм она скончалась, сообщает портал «Вольск.ру».