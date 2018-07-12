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Алкоголь довел до суда жителя Владивостока
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Алкоголь довел до суда жителя Владивостока 

Primpress 14 часов назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Фигурант, по версии органа предварительного расследования, и ранее привлекался к административной ответственности в виде штрафа за подобные действия.
Мужчина достоверно знал, что деятельность по розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется на основании специального разрешения (лицензии). Однако в марте текущего года он вновь без лицензии реализовал такую продукцию на территории рынка «Зеленый угол».
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