Алкоголь довел до суда жителя Владивостока

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Фигурант, по версии органа предварительного расследования, и ранее привлекался к административной ответственности в виде штрафа за подобные действия.

Мужчина достоверно знал, что деятельность по розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется на основании специального разрешения (лицензии). Однако в марте текущего года он вновь без лицензии реализовал такую продукцию на территории рынка «Зеленый угол».