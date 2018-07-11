Дела о нарушении ПДД разрешат рассматривать по видео

С инициативой выступила группа депутатов, а среди массовых пользователей новой системы могут стать водители. Теперь им не придется далеко ездить для пересмотра штрафов.

Особо актуальным предложение делает предстоящая судебная реформа: планируется создать отдельные апелляционные и кассационные суды. Причем расположены они будут в разных регионах. Так что между первой и второй инстанцией расстояние может быть в сотни, если не тысячи километров.

Как рассказал недавно председатель Совета судей Виктор Момотов, в экспертном сообществе действительно высказываются сомнения, а не будет ли реформа накладной для граждан. Например, из Брянской области придется на апелляцию ездить в Калугу. Кому удобно?

За год в уголовных процессах суды рассмотрели с помощью видео-конференц-связи 82,4 тысячи дел и материалов

По словам Виктора Момотова, все проблемы легко решаются с помощью систем видео-конференц-связи. Они есть в каждом региональном суде. Так что человеку будет достаточно прийти в ближайший суд, где есть подобные системы, и его подключат к процессу. Однако есть важный процедурный момент: в делах об административных правонарушениях системы видео-конференц-связи не предусмотрены. До сих пор считалось, что особой необходимости в ней нет, мол, дела мелкие, рассматриваются всегда в ближних для человека судах, так что проблем нет.

Но бывали случаи, когда человек из дальнего региона доходил до Верховного суда России, обжалуя какой-нибудь штраф ГАИ . В некоторых случаях цена вопроса была 500 рублей, такова сумма штрафа. Но это было делом принципа: водитель очень хотел доказать, что не виноват, и ведь доказывал же. Но часто подобные дела в вышестоящих судах рассматривались без присутствия водителя. После принятия закона человек сможет лично поучаствовать в процессе и увидеть все своими глазами по видеосвязи.

Как поясняют эксперты, видео-конференц-связь может пригодиться, например, водителю, который во время поездки на юг попал под камеры автоматической видеофиксации нарушений, и ГАИ другого региона его оштрафовало. Постановление придет по почте, но что делать, если гражданин не согласен? У него есть право обратиться в суд, но придется ехать в тот регион, откуда пришла бумага. Новые технологии позволят провести такой процесс в удаленном режиме, по электронным каналам.

Впрочем, новшества коснутся не только водителей. Ситуаций, когда по делу об административном правонарушении участникам процесса придется подключать судебные связи, в смысле, систему видео-конференц-связи, может возникнуть масса. И не всегда речь о каком-нибудь небольшом штрафе на гражданина-дебошира, нередко на кону большие штрафы, оспорить которые пытаются крупные организации.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде, за год видео-конференц-связь использовалась при рассмотрении 82,4 тысячи уголовных дел и материалов. Активно видео-конференц-связь используется и в арбитражных процессах.